Toplotni talas u Grčkoj: Krit "ključa" na 44,5°C

ATINA - Opasna kombinacija ekstremnih temperatura, saharske prašine i visoke vlažnosti zabilježena je u Grčkoj u prvom toplotnom talasu od početka godine koji je jun u ovoj zemlji učinio najtoplijim od 2007. godine.

Iako se za danas prognoziraju temperature do 40 stepeni, juče je živa u termometru u pojedinim dijelovima zemlje prelazila 44. podjeljak. Najopasniji toplotni uslovi bili su na Atici, odnosno u oblasti Atine gdje su zabilježene temperature više od 40°C.

Prema podacima mreže automatskih meteoroloških stanica meteo.gr i Nacionalne opservatorije Atine, najviša maksimalna temperatura zabilježena je u Vukoljesu u oblasti Hanje na Kritu i iznosila je čak 44,5 stepeni Celzijusa. Slijedi grad Kranida gdje je najviša izmjerena temperatura bila 43,9°C.

U večernjem dnevniku javnog servisa ERT uključivali su se reporteri iz različitih dijelova Grčke prenoseći nevjerovatnu sliku - u 21 čas po lokalnom vremenu, plaže širom zemlje bile su i dalje dupke pune ljudi koji su tražili osvježenje, prenosi Euronews.

Ministar nadležan za civilnu zaštitu Vasilis Kikiljas upozorio je na rizik od požara zbog kombinacije visokih temperatura i vjetra.

"Rani početak toplotnih talasa, u kombinaciji sa sušnom zimom, doveo je do veoma teške sezone požara", rekao je on.

Iz tih razloga i vojska je imala pune ruke posla i neprestano obilazila ugrožena šumska područja, a u nekima od njih je čak i vozačima bio zabranjen prolaz.

U administrativnim granicama Atine bila su zatvorena obdaništa i osnovne škole koje tek sutra kreću sa uobičajenim radom.

I ministarstvo rada naredilo je potpunu zabranu obavljanja fizičkog posla napolju u periodu od 12 do 17 časova.

"U slučaju nepoštovanja ovih pravila nameće se kazna od 2.000 evra po zaposlenom", upozorio je Pavlos Marinakis, portparol Vlade.

Zaposlenima u državnim službama naređen je rad od kuće prethodnih dana, dok je u periodu od 12 do 17 časova ostao zatvoren i Akropolj, najpopularniji antički lokalitet prijestonice.

Sva ostala arheološka nalazišta u Atini takođe su bila zatvorena u tom periodu.

Kraj toplotnog talasa nastupiće danas kada će temperature početi da padaju najprije na zapadu, centralnoj i sjevernoj Grčkoj, dok se u istočnoj Makedoniji i Trakiji očekuju kiša i nevrijeme praćeno jakim vjetrom.

Temperature će i dalje će dostizati 33 do 35 stepeni Celzijusa, dok će u oblasti Peloponeza, Dodekaneza i Krita one i dalje biti jako visoke - i do 38 stepeni.

Tek u subotu će se temperatura širom zemlje vratiti na normalne nivoe za jun, a preovladaće pojačan sjeverni-sjeverozapadni vjetar.

U Turskoj su već izbili prvi šumski požari, a dva od pet su stavljena pod kontrolu. Na zapadu zemlje i u blizini Crnog mora avioni i helikopteri rade na gašenju ostalih.

U Jedrenu je vrućina posebno teško podnošljiva zbog visoke vlažnosti koju stvaraju tri velike rijeke koje prolaze kroz grad. Situacija je takva da mještani i posjetioci predah traže u gradskim parkovima, baštama, natkrivenim bazarima, ali i dvorištama džamija.

Veliki požar takođe je izbio u šumovitoj oblasti na Kipru. Četiri sela u Polemiju na sjeveroistoku zemlje su evakuisana, a tri osobe prebačene u bolnicu zbog problema sa disanjem.

Nikos Hristodulidis, predsjednik Kipra, zatražio je tokom zvanične posjete Jordanu, pomoć ove zemlje u gašenju požara u oblasti Pafosa. Kralj Abdulah II je, prema nezvaničnim informacijama, naručio dodatne avione za pomoć Kipru.

Očekuje se i da će dva aviona iz Grčke stići kao pomoć u gašenju požara.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.