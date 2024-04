Tornado i led poharali kineski grad od 18 miliona stanovnika (VIDEO)

PEKING - Tornado koji je zahvatio grad Guangžu na jugu Kine odnio je pet ljudskih života, a 33 osobe su povrijeđene, javili su državni mediji.

Kineska novinska agencija Sinhua javila je da je tornado zahvatio grad u oblasti Baijun tokom podneva.

"Ovo je bilo kao Armagedon", komentarisala je jedna stanovnica. Padao je led veličine kokosovog oraha koji je probijao krovove, prenosi Index.

Prema službenim podacima, oluja je oštetila 141 tvorničku zgradu, ali nijedna stambena zgrada nije srušena.

Kako javlja Sinhua, rad na spašavanju već je uglavnom završen.

Nakon tornada, meteorološka stanica u okrugu Baijun u Guangžuu zabilježila je brzine vjetra veće od 20 metara u sekundi (72km/h). Prije samo sedmicu dana Guangzžu i okolnu pokrajinu Guangdong pogodile su jake kiše, usmrtivši najmanje četiri osobe i prisilivši na evakuaciju preko 100.000 stanovnika.

Guangžu ima preko 18 miliona stanovnika. Glavni grad pokrajine jedno je od najvažnijih privrednih centara u Kini.

Tokom protekle godine kineski region Đijangsu zahvatio je tornado u kojem je poginulo deset odoba.

