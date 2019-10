Tornado na Floridi, oštećene kuće i škola

VAŠINGTON - Tornado, koji je izazvala tropska oluja "Nestor", oštetio je više kuća i jednu školu kada je u petak kasno uveče, po lokalnom vremenu, pogodio oblast u blizini grada Lejkland u središnjem dijelu Floride, saopštila je kancelarija šerifa u okrugu Polk.

Niko nije povrijeđen tom prilikom, rekao je šerif Grejdi Džad.

AP napominje da je oluja zaobišla sjeverozapad Floride, koji je prije godinu dana opustoštio uragan "Majkl".

Gradonačelnik Meksiko Biča El Katej rekao je u tom gradu pala kiša, ali da oluja nije nanijela nikakvu štetu.

Nacionalni centar za uragane u Majamiju saopštio je danas da se "Nestor" više ne smatra tropskom olujom, ali da i dalje donosi jake vjetrove i izaziva talase na pojedinim plažama.

**MUST WATCH** Gives us goosebumps...in this video you can see the tornado that moved through Lakeland, FL, overnight off in the distance illuminated only by power flashes. This tornado caused damage to parts of Polk County & was associated with #Nestor #flwx pic.twitter.com/pY0CkehtyO