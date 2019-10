Tornado pogodio Dalas, snimci su strašni

DALAS - Više od 100.000 ljudi ostalo je bez struje, a mnoge građevine su oštećene, kada je tornado noćas pogodio Dalas, saopštio je Nacionalni meteorološki centar.

Meteorolog Džejson Godvin rekao je da je radar utvrdio da je tornado udario nedaleko od aerodroms Lav fild i pomjerio se na sjeveroistok kroz grad.

Grad Dalas je saopštio da nema izvještaja o žrtvama i težim povredama, prenosi AP.

U saopštenju se navodi da je oko 112.000 ljudi ostalo bez struje, od kojih 60.000 u samom Dalasu, kao i da je sjeverno od grada zabilježeno curenje gasa.

Lokalni mediji izvještavaju da je sedmoro ljudi pobjeglo iz zgrade koja se srušila, kao i da je oštećeno nekoliko kuća i prodavnica.

Dallas Tornado, 2nd part. My 1st part was shared to @weatherdak who kindly gave me credit for my video. Such an intense moment and hope all can respect the strength that Mother Nature can bring @NBCDFWWeather @weatherchannel pic.twitter.com/1udUHf7MiR