Tornado pogodio Italiju (VIDEO)

Tornado je pogodio danas Milano, a strašni snimci nevremena pojavili su se na društvenim mrežama.

Snažan talas lošeg vremena, sa ekstremnim pojavama, zahvatio je Lombardiju danas oko 11 sati.

Kako se vidi na snimcima koji kruže mrežama, nebo je usred dana postalo crno, dok je tornado nosio sve ispred sebe.

Prema pisanju Corriere della Sera, vatrogasci su u petak ujutru u sjeveroistočnom dijelu Milana izvršili oko 110 intervencija, zbog poplava, pokrivanja krovova i oborenog drveća poslije silovite oluje.

Snažan talas nevremena, sa ekstremnim pojavama kao što je grad veći od teniske loptice, prečnika i do 7-8 centimetara, zahvatio je sjeverni dio Lombardije, kao i Veneto, između četvrtka uveče i petka ujutru.

U petak ujutru u oblasti Sarono došlo je do jake oluje sa gradom (veličine loptice za golf, koja su oštetila mnoge automobile), kišom i vjetrom; dva podvožnjaka su zahvaćena vodom, a putevi blokirani oborenim drvećem, prenosi Telegraf.

I can tell you the sky this morning turned night when at 11am this tornado stormed over Milan pic.twitter.com/aco9xO47xz