Tornado poharao Nešvil, poginulo dvoje ljudi

NEŠVIL - Najmanje dvoje ljudi je poginulo, a oko 40 objekata je uništeno u tornadu koji je jutros pogodio grad Nešvil u američkoj državi Tenesi, saopštile su policija i vatrogasna služba.

Iz policije je saopšteno da je dvoje ljudi poginulo u istočnom dijelu Nešvila, dok je vatrogasna služba morala da reaguje na izvještaje o rušenju oko 40 objekata u okolini grada.

U gradu Maunt Džulijet istočno od Nešvila oštećen je veliki broj kuća i povrijeđeno je nekoliko ljudi.

Nekoliko korisnika Twittera prijavilo je prekid napajanja električnom energijom, a pojedini su objavili video-snimke munja na nebu.

here is the view from my balcony. survived my first tornado #nashvilletornado pic.twitter.com/HQhwvpek0E

I was driving through this in a 18 wheeler. Saw it forming. Several trucks turned over. Don't know how I survived. #nashvilletornado https://t.co/575BDDq3wd