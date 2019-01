Tornado "protutnjao" Havanom: Troje mrtvih, 172 povrijeđenih

HAVANA - Najmanje troje ljudi je poginulo, a 172 je povrijeđeno u tornadu koji je noćas pogodio Havanu, saopštio je kubanski predsjednik Migel Diaz-Kanel.

"U toku je naša posjeta mjestu pogođenom ovim meteorološkim fenomenom jakog intenziteta u Regli", jugoistočnom kvartu Havane, napisao je danas kubanski predsjednik na Tviteru.

On je dodao da ima velike štete i da je za sada troje ljudi izgubilo život, a 172 je povrijeđeno.

Cuba tornado: Three dead and 172 injured as Havana struck by devastating storm Vehicles were crushed by falling debris or thrown around like toy cars as the tornado tore through neighbourhoods in Havana pic.twitter.com/A1TJBW6YUQ — Lilian Chan (@bestgug) January 28, 2019

Predsjednik je dodao da se spasilački timovi nalaze na pogođenim mjestima.

Hermoza Havana A Powerful tornado tore through Havana on Sunday evening killing three and injuring 172.https://t.co/RRNxnw0cc7 #Cuba pic.twitter.com/Lrfxlij0kV — Queen's Park Media (@ThisQueensPark) January 28, 2019