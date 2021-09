Tornado protutnjao njemačkim gradom, čupao krovove sa kuća

Jak tornado prošao je juče njemačkim gradom Kielom i iza sebe ostavio veliku štetu. Povrijeđeno je sedam osoba, od čega tri teže.

Tornado je čupao krovove kuća i podizao čamce iz vode, a na terenu su bili policija i vatrogasci, koji su pomogli u spašavanju ljudi i čišćenju. Građani su objavljivali snimke tornada na društvenim mrežama.

Tornado je ove godine već zahvatio naselje Grossheide i oštetio 50 kuća. To se dogodilo samo mjesec dana nakon što su susjedne države Rajna-Vestfalija i Rajna-Palatinat pogođene poplavama, u kojima je poginulo gotovo 200 ljudi.

(Index.hr)

