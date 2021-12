Tornado u Americi, ima poginulih

Dvije osobe su poginule, pet je povrijeđeno, a dvadesetak je blokirano u Domu za stare u gradu Monet na sjeveroistoku američke države Arkanzas nakon prolaska tornada, javili su lokalni mediji.

Prema navodima medija, tornado koji je zahvatio Dom za stare bio je jedan od nekoliko registrovanih u regionu.

Zvaničnik oblasti Krejghed Marvin Dej rekao je da su dvije osobe poginule, pet povrijeđeno a dvadesetak blokirano u Domu za stare nedaleko od granice sa Tenesijem.

Prema pojedinim podacima, tornado je pogodio i Dom za stare u obližnjem gradiću Trumanu.

Američka Meteorološka služba juče je objavila upozorenja na tornada za oblasti u nekoliko država, uključujući Arkanzas, Tenesi, Misuri i Ilinois.

Prayers immediately for residents and family from Monette, AR. Massive tornado with destruction. Monette Arkansas Nursing Home took a direct hit with residents in it. #Monette #tornado pic.twitter.com/0Z2Onse9Ej