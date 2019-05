Tornado u Oklahomi srušio hotel, više mrtvih

OKLAHOMA - Tornado je sinoć u kasnim satima pogodio El Reno u Oklahomi, javlja "Fox News".

Lokalne TV stanice javljaju da je tornado sravnio sa zemljom cijeli hotel te da ima mrtvih.

Spasioci su odmah krenuli s akcijom spašavanja ljudi zarobljenih pod ruševinama.

Portparol lokalne policije rekao je da je "stradalo više ljudi" i da je u toku izvlačenje žrtava iz ruševina.

Takođe, smatra se da je nestalo više ljudi.

I’m in El Reno. I was just in a tornado. I’m ok but the hotel across the street from us was leveled. Victims are being pulled from the rubble @NEWS9 pic.twitter.com/IjZI3Jcvgk