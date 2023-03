Totalni haos na ulicama Grčke (VIDEO)

ATINA - U Atini i Patrasu izbili su danas sukobi između policije i demonstranata tokom generalnog štrajka u Grčkoj.

Protesti su organizovani zbog željezničke nesreće prošlog mjeseca u kojoj je poginulo najmanje 57 ljudi.

Demonstranti su bacili molotovljeve koktele na policijski kordon u blizini parlamenta, a interventna policija je odgovorila bacanjem suzavca i zvučnih granata tokom kratkog sukoba na velikim, mirnim protestima. Trenutno nema izvještaja o povrijeđenima ili hapšenjima, javio je "AP".

Veliki protesti održani su i u drugim gradovima širom Grčke, a sukobi mladih i policije takođe su izbili i u južnom lučkom gradu Patrasu.

Clashes with petrol bombs in Athens during a general strike and protest on the #GreeceTrainCrash. #Greece pic.twitter.com/CGV4RJcz9c