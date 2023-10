Tragedija kod Venecije: Više od 20 poginulih u padu autobusa sa nadvožnjaka

Više od 20 ljudi je poginulo, a desetine povrijeđeno nakon što je autobus pao sa nadvožnjaka i sletio na željezničku prugu kod Venecije.

Do sada su dva tijela izvučena iz olupine nakon užasne nesreće u Mestreu kod italijanskog grada Venecije.

"Ogromna tragedija zadesila je našu zajednicu večeras. Odmah sam proglasio grad žalosti u znak sećanja na brojne žrtve koje su bile u palom autobusu. Apokaliptična scena. Nemam riječi", rekao je gradonačelnik Venecije Luiđi Brunjaro.

Željeznička linija između Mestrea i Venecije obustavljena je nakon tragedije.

