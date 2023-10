Tragedija kod Venecije: Više od 20 poginulih u padu autobusa sa nadvožnjaka

RIM - Najmanje 21 osoba je poginula dok je više desetina povrijeđeno večeras autobuskoj nesreći u Italji, u blizini Venecije.

Autobus u kojem je bio veći broj ljudi pao je večeras nešto prije 20 časova sa nadvožnjaka Liberta u Mestreu, u blizini Venecije i nakon 10 metara leta srušio se na željezničku prugu i zapalio se.

Prema posljednjim informacijama, najmanje 21 osoba je poginula, od kojih su neke ugljenisane, dok je četrdesetak njih povrijeđeno.

Posljednji koji je izvučen iz olupine bio je vozač.

Zbog nesreće je obustavljena železnička linija između Mestrea i Venecije i upozorene su obližnje bolnice.

Vatrogasci i hitna pomoć su na licu mesta.

Autobus je vozilo kompanije La Linea, prenosi La Stampa.

Lokalna zdravstvena uprava 3 u Veneciji aktivirala je protokol ''hitnih slučajeva'' koji predviđa stavljanje na raspolaganje svih bolničkih urgentnih soba i pozivanje na posao osoblja pojačanja.

"Ogromna tragedija zadesila je našu zajednicu večeras. Apokaliptični prizor, nemam riječi", rekao je gradonačelnik Venecije Luiđi Brunjaro.

Okolnosti nesreće za sada nisu poznate.

Kako prenose italijanski mediji, autobus je na nizbrdici probio zaštitnu ogradu, pao i završio između magacina i kolosjeka stanice Mestre, zapalivši se.

#BREAKING: Bus falls from a bridge in Venice, #Italy; At least 20 people have died. pic.twitter.com/2A3pRkqYZi