Tragedija na aerodromu, dva lica smrtno stradala

​ATLANTA - Dvije osobe su poginule, a jedna je povrijeđena u nesreći koja se dogodila na aerodromu u Atlanti.

Kako je prenio "Daily mail", do tragedije je došlo prilikom održavanja aviona kompanije "Delta" na Međunarodnom aerodromu "Hatersfild Džekson" u ovom američkom gradu u Džordžiji.

Na licu mjesta je poginuo jedan radnik kompanije "Delta" i jedan od radnika angažovanih za održavanje letjelica, dok je treća osoba zadobila teške povrede.

Incident se dogodio oko pet sati ujutru po lokalnom vremenu. U saopštenju kompanije se izražava žaljenje zbog tragedije i navodi da ona nije uticala na plan letenja.

Oglasio se i gradonačelnik Atlante, Andre Dikers, koji je izdao saopštenje u kojem je izrazio saučešće porodicama nastradalih.

"Moje misli su uz porodice i voljene preminulih" poručio je on, prenose "Novosti".

Two killed and one injured after Delta plane's tire explodes at Atlanta airport https://t.co/xWwcLb6y95 pic.twitter.com/yWF3ej6erT