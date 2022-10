Tragedija na utakmici: U stampedu navijača 174 žrtve, oko 180 povrijeđenih

DŽAKARTA - Najmanje 174 osobe su poginule, a oko 180 povrijeđeno na fudbalskoj utakmici u Indoneziji kada su ljudi u panici trčali i padali jedni preko drugih u pokušaju da pobjegnu od nemira, saopštila je danas policija.

Ovo je jedna od najvećih tragedija na stadionima u istoriji.

Kada su navijači domaćeg tima, koji je gubio, upali na teren na sinoćnoj utakmici u Istočnoj Javi da bi izrazili svoje frustracije, snage reda su ispalile suzavac u pokušaju da dovedu situaciju pod kontrolu.

To je pokrenulo stampedo i gužvu u kojoj su se ljudi ugušili, rekao je novinarima šef policije u ovoj provinciji Niko Afinta.

"Izbila je anarhija. Počeli su da napadaju policajce, onda su lupali auotmobile", rekao je Afinta i dodao da su ljudi nastradali kada su potrčali prema izlaznoj kapiji.

Informativni kanali objavili su snimke tragedije na stadinu u mjestu Malang.

BREAKING: At least 127 people killed, 180 injured in riot at football stadium in Indonesia, police say pic.twitter.com/WmuI67yJoi