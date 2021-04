Tragedija u Izraelu, više od 40 poginulih na religijskom festivalu

TEL AVIV - U stampedu u Izraelu prilikom vjerskog obreda kojem je prisustvovalo, prema procjenama lokalnih medija, oko 100.000 ljudi, danas je poginulo najmanje 44 ljudi, a povrijeđeno je oko 150.

Ovu nesreću je premijer Izraela Benjamin Netanjahu nazvao "velikom tragedijom", piše AP.

At least 44 people have been killed in a crush at a mass religious gathering on Mount Meron in northern Israel, emergency responders say #Meron #Israel #mksw85official #ImperialNews92 #INNA pic.twitter.com/L2biskS1mL

Do nesreće je došlo kada su grupe ultraortodoksnih Jevreja u velikom broju prošle kroz grobnicu mudraca iz drugog vijeka, rabina Šimsona Bara Jočaja, tokom komemoracije koja uključuje bdijenje, mistične pjesme i ples, javlja agencija Rojters.

prayers go out to the victims and to those who have lost loved ones in this disaster in Israel pic.twitter.com/zVJvbsL5np