Tragedija u Rusiji: Autobus pun putnika pao u rijeku, najmanje sedam mrtvih (VIDEO)

SANKT PETERBURG - Autobus s 20 putnika pao je u rijeku u Sankt Peterburgu, a u nesreći je stradalo najmanje sedam ljudi, javljaju ruski mediji.

Snimak koji kruži društvenim mrežama pokazuje autobus koji se bez kontrole kreće cestom. Krivuda, a potom udara u automobile prije nego što sruši ogradu i pada u Rijeku Moiku.

Šest osoba je navodno hospitalizovano, a broj mrtvih trenutno stoji na sedam, iako nisu svi ruski mediji objavili iste podatke.

Vozač je navodno uhapšen i odveden na ispitivanje u policiju, a vlasti kažu da još pokušavaju utvrditi što se dogodilo.

