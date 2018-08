Tramp: Ako nekom treba dobar advokat, nek ne angažuje Koena

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da nikome ne bi preporučio svog bivšeg advokata Majkla Koena.

"Ako neko traži dobrog advokata, snažno bih mu preporučio da ne angažuje usluge Majkla Koena", napisao je Tramp danas na Tviter nalogu, prenosi AP.

Koen se izjasnio u utorak krivim za kršenje zakona o finansiranju kampanje i druge optužbe, navodeći da je po nalogu kandidata za federalni položaj organizovao isplate da bi uticao na predsjedničke izbore 2016. godine.

