Tramp: Američki vojnici će se do Božića vratiti iz Avganistana

"Sve američke vojne jedinice u Avganistanu trebale bi se vratiti kući do Božića", rekao je američki predsjednik Donald Tramp u srijedu, nekoliko sati nakon što je njegov savjetnik za nacionalnu bezbjednost rekao da će Vašington smanjiti broj svojih vojnika u Avganistanu na 2500.

Prekretničkim sporazumom između SAD i talibana u februaru rečeno je da će strane sile napustiti Avganistan do maja 2021. u zamjenu za talibansko obećanje da će se odreći terorizma. Takođe su dogovoreni pregovori o trajnom prekidu vatre i podjeli vlasti talibana s avganistanskom vladom.

Tramp i drugi funkcioneri rekli su da će SAD oko studenog broj vojnika smanjiti na između 4.000 i 5.000.

Osim toga, funkcioneri su rekli da će smanjenje zavisiti od uslova u Avganistanu.

Tramp je tvitao: "Preostali mali broj hrabrih muškaraca i žena koji služe u Avganistanu trebali bi se vratiti kući do Božića."

Nije bilo jasno daje li Tramp naredbu ili verbalizuje dugo željenu aspiraciju.

Tramp, koji će sljedeći mjesec tražiti novi mandat, govorio je da će zaustaviti "besmislene beskrajne ratove". Bila je to jedna od okosnica njegove spoljne politike, iako se hiljade vojnika i dalje nalaze u Iraku, Siriji i Avganistanu.

Samo nekoliko sati prije Trampovog tvita, savjetnik za nacionalnu bezbjednost Robert Obrajan rekao je da SAD trenutno ima manje od 5.000 vojnika u Avganistanu te da će do ranog maja ta brojka biti smanjena na 2.500.

"Na kraju, Avganistanci će sami morati učiniti da mirovni sporazum profunkcioniše... Biće to spor proces, biće to težak proces, ali mislimo da je to neizbježan korak, mislimo da se Amerikanci trebaju vratiti kući", rekao je Obrajan na Univerzitetu Nevada, u Las Vegasu.

Ako Tramp izgubi mandat 3. novembra, plan Bijele kuće o povlačenju vojnika gotovo će sigurno biti preispitan.

Dok su pregovori održavani u glavnom gradu Katara Dohi, mnoštvo avganistanskih vojnika i talibanskih boraca stradalo je u sukobima. Desetine civila takođe su izgubili život u proteklim sedmicama.

Oko 2.400 američkih vojnika ubijeno je u Avganistanu, a hiljade su ranjene.