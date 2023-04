Tramp: Amerika odlazi dođavola (VIDEO)

NJUJORK - Donald Tramp rekao je svijetu da Amerika "odlazi dođavola" u govoru iz plesne dvorane svog odmarališta Mar-a-Lago nakon hapšenja na Menhetnu, zaokruživši dan velike drame koja je bivšeg predsjednika stavila u centar pažnje dok planira povratak u Bijelu kuću.

Gospodin Tramp je rekao da je slučaj protiv njega "uvreda za našu zemlju" i insistirao da nije počinio nikakav zločin samo nekoliko sati nakon što je optužen za navodnu aferu tajnog isplaćivanja novca porno zvijezdi.

Uprkos tome što je ranije upozoren na njegovu retoriku na sudu u Njujorku, gospodin Tramp se obrušio na sudiju koji nadzire njegov kazneni slučaj, nazvavši ga "pravim kriminalcem".

Ovaj 76-godišnjak stigao je u svom privatnom avionu "Trump Force One" nakon što se na sudu u Njujorku izjasnio nevinim za 34 kaznena djela falsifikovanja poslovne dokumentacije, trenutak koji je bacio SAD u neistraženu teritoriju i prijeti da će zasjeniti predsjedničku trku 2024.

U svojoj vili na obali u južnoj Floridi, uz pozadinu s dvije američke zastave, rekao je publici: "Nikad nisam mislio da bi se ovako nešto moglo dogoditi u Americi. Jedini zločin koji sam počinio je neustrašiva odbrana naše nacije od onih koji je žele uništiti. To je uvreda za našu zemlju."

U govoru u kojem se osvrnuo na mnoge svoje tvrdnje o svojim političkim suparnicima, sugerisao je da je nepravedno izgubio izbore 2020. "jer naša zemlja ide dođavola".

Tramp je zatim osudio sudiju koji je nadgledao njegovo izvođenje, Huana Merčana, nazivajući ga "sudijom koji mrzi Trampa".

Do napada je došlo uprkos tome što je gospodin Tramp bio posebno upozoren na njegovu upotrebu zapaljive retorike na sudu.

Bivši predsjednik Amerike ranije se suočio s ukupno 34 kaznena djela falsifikovanja poslovne dokumentacije i za sve se izjasnio da nije kriv tokom 45-minutnog saslušanja.

Sudija koji vodi postupak protiv bivšeg predsjednika SAD Donalda Trampa u Njujorku, zakazao je sljedeće saslušanje za 4. decembar, otprilike dva mjeseca prije zvaničnog početka republikanskih primarnih izbora za predsjedničku trku 2024. godinu, prenosi američki portal Hil.

Tužioci su rekli da je gospodin Tramp "orkestrirao 'uhvati i ubij' šemu" kako bi "kupio negativne informacije" o sebi, a zatim se "mnogo potrudio sakriti to ponašanje", prenosi "Telegraph".