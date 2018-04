Tramp: Asad će platiti visoku cijenu

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp osudio je navodni hemijski napad u Siriji i naveo da će sirijski predsjednik Bašar el Asad platiti "visoku cijenu" za to.

Tramp je dodao da "u bezumnom hemijskom napadu" ima mnogo mrtvih, uključujući žene i djecu, prenosi Rojters.

On je na Tviteru okrivio i ruskog predsjednika Putina, kao i Iran zbog podrške, kako je naveo, "životinji Asadu".

Trampov savjetnik za bezbjednost i borbu protiv terorizma Tomas Bosert izjavio je da se u vezi sa tim događajem ne može isključiti raketni napad SAD na sirijsku vojsku.

"Ništa ne bih odbacio", rekao je Bošert u intervjuu za televiziju ABC.

On je dodao da američka administracija u ovom trenutku analizira napad u Dumi i dodao da su slike incidenta "užasne".

Sirijski opozicioni aktivisti i spasioci su naveli da je u subotu u napadu otrovnim gasom na grad koji drže pobunjenici ubijeno više desetina ljudi, što sirijska vlada negira.

Zasad nema nezavisnih potvrda tvrdnji o hemijskom napadu u Dumi.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...