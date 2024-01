Tramp: Bacamo bombe širom Bliskog istoka, a Ostin vodi rat iz bolničke sobe

VAŠINGTON - Kandidat za predsjedničku nominaciju Republikanske stranke Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države "bacaju bombe širom Bliskog istoka", dok ministar odbrane Lojd Ostin "vodi rat preko svog laptopa u bolničkoj sobi".

"Dakle, samo da razjasnimo. Bacamo bombe širom Bliskog istoka, opet, a naš ministar odbrane, koji je nestao na pet dana, vodi rat sa svog laptopa u bolničkoj sobi", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži TruthSocial.

On je dodao da je riječ o "istoj bandi koja se predala u Avganistanu za šta niko nije odgovarao, niti je iko otpušten".

"To je bio najsramniji trenutak u istoriji SAD. Sada imamo ratove u Ukrajini, Izraelu i Jemenu, ali nema 'rata' na našoj južnoj granici. Oh, to ima mnogo smisla. Pokvareni Džo Bajden je najgori predsjednik u istoriji SAD", zaključio je Tramp.

Potrparol Pentagona Patrik Rajder ranije danas je rekao da SAD ne planiraju da šalju dodatne snage u region nakon što su američke i britanske vojske izvele udare na jemenske pobunjenike Hute.

On je naveo da je ministar odbrane SAD Lojd Ostin, koji je 1. januara hospitalizovan zbog infekcije, "aktivno angažovan u nadgledanju i rukovođenju ovim udarima".

Jemenska militantna grupa Huti saopštila je ranije danas da je u američko-britanskim napadima na njene položaje ubijeno pet i ranjeno šest njihovih boraca.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.