Tramp: Bajdenovo obraćanje Kongresu sramota za Ameriku

VAŠINGTON - Bivši predsjednik SAD Donald Tramp nazvao je noćašnje obraćanje predsjednika Džozefa Bajdena Kongresu "sramotom za Ameriku" i ocijenio da mu je govor bio "ljutit" i "polarizujući".

"To je možda bio najljući, najmanje saosjećajan, najgori govor predsjednika u Kongresu. Bila je to sramota za našu zemlju", naveo je Tramp na društvenoj mreži Društvena istina.

On je istakao da je Bajdenov govor bio ispunjen mržnjom, navodi Njuzvik.

"Bajden jedva da je pomenuo pitanje migranata, ili pitanje najgore granice u istoriji svijeta. On nikada neće popraviti problem ilegalnih migracija, niti to želi. Želi da naša zemlja bude preplavljena migrantima. Krivična djela će porasti na nivoe koji nisu viđeni dosad, i to će se desiti ubrzo", istakao je Tramp.

Bajden se u četvrtak uveče obratio Kongresu, gdje je govorio o brojnim aktuelnim temama, kako u SAD, tako i u svijetu.

