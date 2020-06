Tramp: Bolton mi se sveti što sam ga šutnuo kao bolesno štene

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp oštro je danas kritikovao svog bivšeg savjetnika za nacionalnu bezbjednost Džona Boltona, optuživši ga da je u svojoj knjizi koja je izavala burne reakcije u SAD iznio laži.

"Boltonova knjiga, koja dobija užasne recenzije, predstavlja kompilaciju laži i izmišljenih priča, s ciljem da ja izgledam loše", ocijenio je Tramp na Twitteru.

Dodao je da "mnoge smiješne izjave" koje mu Bolton pripisuje nikada nisu izrečene, i da je to čista fikcija.

"Samo pokušava da mi se osveti što sam ga šutnuo kao bolesno štene", istakao je Tramp.

Knjiga "U prostoriji u kojoj se dogodilo" (In the Room Where it Happened) je već mjesecima predmet pravnog spora između Bijele kuće i bivšeg savjetnika za nacionalnu bezbjednost.

Sukob je eskalirao u utorak nakon što je Trampova administracija na sudu pokušala da Boltonu oduzme zaradu na knjigu i da zaustavi njeno objavljivanje, tvrdeći u optužbi da je prekršio ugovor o povjerljivosti informacija i da je na taj način rizikovao nacionalnu bezbjednost.