Tramp: Borim se za vas, neću dozvoliti da me zaustave

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se danas povodom početka javnih svjedočenja u istrazi o njegovom opozivu i poručio građanima da se bori za njih i da neće dozvoliti da ga zaustave.

Na snimku koji je objavila Bijela kuća na Tviteru, Tramp navodi da "demokrate žele da oduzmu oružje, zdravstvo, slobodu i pravo glasa i da je to najveća prevara u istoriji američke politike”.

"Pokušavaju da me zaustave, jer se borim za vas. Nikada to neću dozvoliti", rekao je Tramp.

