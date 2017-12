Tramp: CNN - medij kojem se najmanje vjeruje

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp kritikovao je ponovo mrežu CNN koju je optužio za "perfidan" napad na njega u reportaži koja se ispostavila kao netačna.

"CNN lažne vesti napravio je juče perfidnu i namjernu grešku. Uhvaćeni su na djelu, baš kao i usamljeni Brajan Ros na ABC news (koji je trebalo da bude odmah otpušten zbog svoje greške)", napisao je Tramp.

Fake News CNN made a vicious and purposeful mistake yesterday. They were caught red handed, just like lonely Brian Ross at ABC News (who should be immediately fired for his “mistake”). Watch to see if @CNN fires those responsible, or was it just gross incompetence?

CNN je u petak ujutro objavio da su predsjednik i njegov stariji sin Donald Jr., primili mejl sa ključem za dešifrovanje koji omogućuje pristup hakovanim dokumentima Demokratske stranke objavljenima na WikiLeaksu, ali prije nego što su postali dostupni javnosti.

Međutim, ispostavilo se da to nije tačno nakon čega je CNN objavio ispravku precizirajući da je mejl nosio datum od 14. a ne 4. septembar prošle godine, odnosno dan nakon što je Vikiliks objavio dokumenta, prenosi AP.

"Gledajte da li će CNN otpustiti odgovorne ili je samo riječ o velikoj nesposobnosti?", napisao je Tramp.

On je u slledećem tvitu naveo da bi slogan "CNN - medij kojem se najviše vjeruje" trebalo da bude "CNN - medij kojem se najmanje vjeruje".

CNN’S slogan is CNN, THE MOST TRUSTED NAME IN NEWS. Everyone knows this is not true, that this could, in fact, be a fraud on the American Public. There are many outlets that are far more trusted than Fake News CNN. Their slogan should be CNN, THE LEAST TRUSTED NAME IN NEWS!