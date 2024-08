Tramp: Čuo sam da će Iran večeras da napadne Izrael

MAR-A-LAGO - Bivši predsjednik Donald Trump rekao je danas poznatom američkom gejmeru i influenseru Adinu Rosu da je čuo da će Iran napasti Izrael večeras.

Tramp je rekao da je ovo čuo "putem kanala koji su dostupni široj javnosti" a ne iz tajnih informacija, iako nije precizirao odakle tačno ima tu informaciju, prenio je Džeruzalem post.

"Čujem da će večeras doći do napada na Izrael, kažem vam sada, samo sam to čuo, nemam nikakve tajne informacije", rekao je Tramp, ne precizirajući na koje kanale misli.

On je dodao da je on predsjednik SAD, to se ne bi dogodilo.

"Da sam predsjednik, niko ne bi pričao o napadu na Izrael jer se ne bi dogodio, 100 odsto. Međutim, kad imate Nensi Pelosi, Adama Šifa, kada su svi oni tu, znači da ćete imati ljude kao što je Čak Šumer", rekao je Tramp, pominjući istaknute članove Demokratske stranke.

Nešto ranije, Džeruzalem post je prenio da SAD vjeruju da bi do napada Irana moglo da dođe u narednih 48 sati.

Predsjednik SAD Džozef Bajden će se kasnije danas sastati sa svojim timom za nacionalnu bezbjednost da bi razgovarali o situaciji, dok je komandant američkog CENTCOM, general Majkl Erik Kurila posjetio Izrael i sastao se sa ministrom odbrane Joavom Galantom i načelnikom štaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) Herclom Halevijem.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.