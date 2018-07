Tramp: Da mi Putin preda i samu Moskvu, bilo bi malo

HELSKINKI - Predsjednik SAD Donald Tramp je izjavio da sa nestrpljenjem čeka sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, iako je svjestan da kakav god da bude rezultat on neće zadovoljiti njegove protivnike.

“Krećem za Helsinki, Finsku, očekujem sa nestrpljenjem sastanak sa predsjednikom Putinom sutra. Nažalost, šta god da uradim na samitu, čak i da mi predaju veliki grad Moskvu kao zamjenu za sve grijehe i zlo koje je Rusija napravila tokom mnogo godina, u povratku ću biti dočekan sa kritikom da je to nedovoljno i da je trebalo da dobijem još i Sankt Peterburg“, napisao je Tramp na Tviteru.

Heading to Helsinki, Finland – looking forward to meeting with President Putin tomorrow. Unfortunately, no matter how well I do at the Summit, if I was given the great city of Moscow as retribution for all of the sins and evils committed by Russia... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2018

On je dodao da je značajni dio američkih medija neprijatelj naroda.

...over the years, I would return to criticism that it wasn’t good enough – that I should have gotten Saint Petersburg in addition! Much of our news media is indeed the enemy of the people and all the Dems... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2018

Sastanak ruskog i američkog lidera Vladimira Putina i Donalda Trampa će biti održan sutra u Helsinkiju.

Tramp Putinu: Svaka čast na organizaciji prvenstva

Američki predsjednik Donald Tramp čestitao je ruskom kolegi Vladimiru Putinu na organizaciji „jednog od najboljih Svjetskih prvenstava u fudbalu“.

Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament -- one of the best ever! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2018

“Čestitam predsjedniku Putinu i Rusiji na organizaciji zaista odličnog Svjetskog prvenstva — jednog od najboljih“, napisao je Tramp na tviteru.

On je čestitao i Francuskoj osvajanje titule prvaka svijeta.

Francuska je pobijedila Hrvatsku na stadionu Lužnjiki sa 4:2.

