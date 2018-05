Tramp: Da se ispita da li je FBI špijunirao moju kampanju

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp poručio je danas da će, već sutra, tražiti da Ministarstvo pravde ispita da li su FBI ili Ministarstvo špijunirali njegovu predsjedničku kampanju u političke svrhe i da li su bilo kakvi zahtjevi za to došli iz administracije njegovog prethodnika Baraka Obame.

"Tražim, a to ću sutra učiniti i zvanično, da Ministarstvo pravde (DOJ) ispita da li su se FBI ili DOJ infiltrirali ili špijunirali Trampovu kampanju u političke svrhe - i da li su bilo kakvi zahtjevi za tako nešto došli od ljudi iz Obamine administracije", napisao je Tramp na Tviteru.

Tramp promoviše teoriju, koja cirkuliše po konzervativnim krugovima, o mogućoj špijunaži FBI nad njegovom kampanjom i predizbornim timom, navodi AP.

Međutim, Trampov advokat Rudi Ðulijani bacio je sumnju na te optužbe prošle nedjelje, rekavši da ni on ni predsjednik ne znaju zasigurno da li je bilo špijunaže, ali je napomenuo da postoje podaci o mogućem "infiltriranju".

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes - and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration!