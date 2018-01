Tramp: Dali im 33 milijarde, a oni misle da smo budale

Vašington - Predsjednik SAD Donald Tramp u svom prvom tvitu u 2018. žestoko je kritikovao Pakistan, optuživši tu zemlju da štiti teroriste.

"Oni pružaju utočište teroristima koje jurimo u Avganistanu, uz malo pomoći. Dosta je bilo", naveo je Tramp.

Prema njegovim riječima, SAD su "glupo" dale Pakistanu "više od 33 milijarde dolara pomoći tokom 15 godina", a zauzvrat nisu dobile ništa osim "laži i obmana".

Pakistan, smatra Tramp, misli da su "američki lideri budale".



"Dosta je bilo", napisao je Tramp u tvitu. Američka agencija Asošiejted pres navodi da nije jasno zašto je baš Pakistan izabran za metu prvog Trampovog tvita u novoj godini.



SAD duže vrijeme optužuju Islamabad da dozvoljava ekstremistima da relativno slobodno djeluju u pograničnim područjima s Avganistanom.



Pakistan još nije zvanično odgovorio na to, ali je ministar spoljnih poslova Kavaja Asif je napisao takođe na "Tviteru" da priprema odgovor "iz kojeg će svijet saznati istinu".



Pakistanska Televizija "Geo" navodi da je Asif napisao: "Mi smo Americi već rekli 'Dosta je bilo!', tako da Trampovo 'Dosta je bilo!' nema nikakav značaj. Spremni smo da Americi javno podnesemo račun za svaki cent".



Asif smatra da je Tramp napisao tvit iz frustracija i da SAD treba da pregovaraju s pobunjenicima u Avganistanu, a ne da pribjegavaju vojnoj sili.



"Amerika je frustrirana zbog poraza u Avganistanu. Amerika bi trebalo da krene putem dijaloga, a ne da koristi vojnu silu u Avganistanu", napisao je Asif.



Ambasador Avganistana u SAD Hamdulah Mohib je pozdravio Trampov tvit: "Ta poruka je obećanje Avganistancima koji predugo pate u rukama terorista sa sjedištem u Pakistanu", napisao je Mohib na Tviteru.



Napet odnos Sjedinjenih Država i Pakistana se pogoršava od operacije američkih snaga 2011. godine, kada su našle i ubile Osamu bin Ladena u garnizonskom gradu Pakistana, Abotabadu.



Tramp je povećao pritisak prošle godine kada je objavio svoju strategiju za Avganistan kojom je ukazao da Pakistan skriva avganistanske talibane, i upozorio da će to morati da prestane.



Sjedinjene Države su avgusta prošle godine rekle da će zadržati 255 miliona dolara vojne pomoći Pakistanu dok ne ispruči ekstremiste koji prijete Avganistanu. U ponedjeljak, Trampov Savijet za državnu bezbjednost je rekao da je to i dalje na snazi iako će SAD preispitati stanje.



"Predsjednik je jasno rekao da SAD očekuju da Pakistan preduzme odlučne mjere protiv terorista i ekstremista na svom tlu, i da će djelovanje Pakistana u podršci Strategiji za Južnu Aziju na kraju odlučiti o kursu našeg odnosa, uključujući buduću bezbjednosnu pomoć", piše u američkoj izjavi.



Potpredsjednik Majk Pens je tokom iznenadne posjete Avganistanu 22. decembra rekao da je američka administracija upozorila Pakistan da okonča podršku talibanima. Ta izjava je izazvala niz kritika iz Pakistana koji je demantovao da štiti ekstremiste iz Avganistana.



Na konferenciji za novinare prošlog četvrtka predstavnik pakistanske vojske general Asif Gafur je izjavio da se Pakistan neće pokoriti ucijeni.



"Kakvi smo mi to prijatelji, kada nam šalju upozorenja?", pitao je on.



Većinu novca je Pakistan dobio od SAD kroz Fondove za podršku Koalicije partnerima u Avganistanu i Iraku. Pakistan je bio jedan od najvećih primalaca.



Gafur je negirao da je Pakistan dozvolio logore za obuku ili organizacione štabove na svojoj teritoriji.



"Mi smo počeli izgradnju utvrđenja i uporišta na granici sa Avganistanom radi efikasnog upravljanja granicom - šta više SAD i Avganistan hoće od nas?" - prenijeto je da je Gafur rekao na konferenciji za štampu.



Vjeruje se da talibani svojim jedinicama u Avganistanu komanduju iz Pakistana, iz dva grada na granici sa Avganistanom.



U međuvremenu, Pakistan je optužio Avganistan da u Kabulu skirva pakistanske ekstremiste i poslao Vladi Avganistana spisak traženih terorista sa zahtjevom da ih izruči. Kabul je na to odgovorio svojim spiskom traženih terorista i spiskom mjesta gde su njihovi logori za obuku u Pakistanu.