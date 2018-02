Tramp: Demokrate žele veće poreze za loš zdravstveni sistem

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp napao je danas na svom Twiter nalogu demokrate u Americi poređenjem zdravstvenog sistema u SAD sa zdravstvenim sistemom u Velikoj Britaniji.

Demokrate, kako je naveo, traže univerzalnu zdravstvenu zaštitu, dok hiljade ljudi protestuje u Velikoj Britaniji zato što je njihov sistem bankrotirao i ne daje rezultate.

"Demokrate žele da u velikoj mjeri povećaju poreze za veoma lošu i nepersonalnu zdravstvenu zaštitu. Ne hvala!", napisao je Tramp na Twiteru.

Hiljade ljudi protestovalo je u subotu u Londonu tražeći više državnog novca za preopterećenu britansku Nacionalnu zdravstvenu službu (NHS).

NHS, koju finansira država, je pod sve većim pritiskom jer potrebe sve starijeg stanovništva rastu brže od investiranja u zdravstveni sistem.

Zimske infekcije i grip, kao i odlasci medicinskog osoblja doveli su do toga da su otkazane hiljade operacija, a istovremeno se predugo čeka na Hitnu pomoć.

The Democrats are pushing for Universal HealthCare while thousands of people are marching in the UK because their U system is going broke and not working. Dems want to greatly raise taxes for really bad and non-personal medical care. No thanks!