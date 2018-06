Tramp: Denuklearizacija Sjeverne Koreje počinje momentalno

SINGAPUR - Američki predsjednik Donald Tramp rekao je u intervjuu za "Glas Amerike" da proces denuklearizacije Sjeverne Koreje počinje "momentalno" i da smatra da je započet "fantastičan sporazum".

"Denuklearizovaćemo Sjevernu Koreju. Proces počinje momentalno, a i mnoge druge stvari se dešavaju, uključujući i povratak posmrtnih ostataka. Znate - to je oduvijek - vi dugo pratite Sjevernu Koreju, ali Greta, povratak posmrtnih ostatatka je toliko važan za toliko mnogo ljudi. Zvali su me, pisali pisma, ''Možete li molim vas to uraditi?'' i on je pristao na to, hiljade ljudi koji su poginuli u ratu - to je velika stvar”, rekao je Tramp za Glas Amerike.

Upitan o tome šta ga je iznenadilo u vezi lidera Sjeverne Koreje Kim Džong Una, Tramp je odgovorio da je Kim harizmatičan, duhovit, veoma pametan i sjajan pregovarač.

Pomenut je, kako kaže američki predsjednik, i problem ljudskih prava.

"Mislim, očigledno je da govorimo o denuklearizaciji 90 odsto vremena, ali smo pomenuli mnoge druge stvari, među njima ljudska prava, vraćanje posmrtnih ostataka je bio veliki faktor, štaviše to smo unijeli u dokument, uspjeli smo da to stavimo u dokument, mnogo dobrih stvari smo unijeli u taj dokument, to je mnogo više nego što je iko očekivao da će se dogoditi", rekao je Tramp, dodajući da je Kim reagovao "veoma dobro" na pitanje o ljudskim pravima.

Tramp je u intervjuu rekao da nije bilo nikakvog ultimatuma u pregovorima sa Kimom.

"Mi praktično pregovaramo tri mjeseca preko različitih predstavnika, uključujući državnog sekretara Majka Pompea, koji je obavio zaista fantastičan posao. Znači, pregovaramo prilično dug period i kada smo se danas sastali, od početka smo se dobro slagali. Znate, za mene je ovo 25. sat. Nisam spavao 25 sati, pregovori su bili dugi i veoma sam ponosan zbog njih. Sada započinje proces. Znate da je sve ovo moglo da se završi ratom, da se završi smrću miliona ljudi - i u Sjevernoj Koreji, Seul ima 28 miliona ljudi, mogli su da stradaju milioni, ali ćemo na kraju imati sporazum", priča Tramp za Glas Amerike.

"Previše zveckanja oružjem"

Tramp ocjenjuje da nije bilo previše "zveckanja oružjem" posljednjih decenija i da su svi predsednici prije njega imali stav da nisu željeli da govore o Sjevernoj Koreji.

"I mislim da je inicijalna retorika bila veoma važna. Iskreno, koliko god da sam mrzio to što radim, i što su drugi ljudi mislili da radim pogrešnu stvar. Mislim da bez toga, ne bismo bili ovdje. Takođe mislim da on (Kim) želi sporazum, želi da uradi nešto“, priča američki predsjednik.

Kako kaže Tramp, Kim zna da su SAD ozbiljne i smatra da to nije osjećao u prošlosti.

"Mislim da su u prošlosti to bili različiti ljudi i nije funkcionisalo. Međutim, on zna da želimo da obavimo posao, da moramo da obavimo posao i da ćemo obaviti posao. A sada imamo - nije prošlo mnogo vremena - iako se može reći da smo od prvog dana razgovarali o Sjevernoj Koreji veoma oštro. Međutim, mislim da smo danas potpisali dokument koji je bio mnogo, mnogo veći i sveobuhvatniji nego što su ljudi mislili, a niko nije mislio da je ovo moguće”, rekao je Tramp.

Tramp je naglasio da razume šta se dešavalo u prošlosti u Sjevernoj Koreji, ali dodaje da je Kim pametan, voli svoj narod i zemlju i želi mnogo dobrih stvari.

Upitan da li iskreno misli da Kim voli svoj narod, Tramp odgovara:"Vidite, radi ono što je video da se radi u njegovoj zemlji. Ali ja moram da sudim po onome što se dogodilo danas i juče i u nekoliko proteklih nedjelja jer je tada počela cijela stvar. Bez retorike i bez sankcija - sankcije su veoma važne, one će ostati na snazi do momenta dok ne vidimo da će se ovo što je dogovoreno zaista ostvariti. A sada to i prilično vidimo ali će sankcije ostati dok zaista ne počnemo da uklanjamo nuklearno oružje”.

Građanima Sjeverne Koreje Tramp je poručio da misli da imaju nekoga kome je veoma stalo do njih.

"Želi da uradi ispravnu stvar za njih i veoma dobro smo se slagali. Imali smo odličnu hemiju - vi znate koliko je meni važna hemija. Sa nekim ljudima nema hemije bez obzira na sve što uradite, jednostavno je nema. Mi smo je imali od samog početka. Mislim da će se sjajne stvari dogoditi što se tiče Sjeverne Koreje", rekao je Tramp.