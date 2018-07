Tramp: EU je neprijatelj Amerike

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp rekao je danas da je Evropa "neprijatelj" SAD zbog onoga što radi u oblasti trgovine.

"Mislim da imamo mnogo neprijatelja. Mislim da je EU neprijatelj zbog onoga što nam rade u trgovini. Ne bi to pomislili za EU, ali oni su neprijatelji", rekao je Tramp.

Prema njegovim riječima, i Rusija je neprijatelj u određenim oblastima.

"Kina je ekonomski neprijatelj, sigurno su neprijatelj, ali to ne znači da su loši. To ne znači ništa. To znači da su konkurentni", naglasio je američki predsjednik.