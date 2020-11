Tramp: Govoriću pred Senatom o masovnoj prevari birača

Donald Tramp je izjavio da će govoriti pred Senatom države Pensilvanije o masovnoj prevari birača u toj saveznoj državi.

"Govoriću pred Senatom države Pensilvanije, na veoma važnom saslušanju koje je sada u toku. Pričaću o masovnoj prevari birača koja se dogodila na izborima 2020. godine!", napisao je Tramp na Twitteru.

Trampova kampanja zatražila je postupak "ubrzane žalbe" nakon odbacivanja tužbe u Pensilvaniji, kojom su zahtijevali da se poništi više miliona glasova pristiglih poštom.

Njegov advokat Rudi Đulijani i viša pravna savjetnica Trampove kampanje Džene Elis tvrde da je sve "samo produžetak cenzure velike tehnologije, velikih medija i korumpiranih demokrata zbog činjenica koje američka javnost treba da zna".

Trampovi advokati takođe su izrazili razočaranje zbog nedostatka mogućnosti da "iznesu svoje dokaze" na ročištu.

I will be speaking before a very important Pennsylvania State Senate hearing which is in process now. Talking about the massive voter fraud which took place in the 2020 Election!