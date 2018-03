Tramp: I Obama je čestitao Putinu 2012.

VAŠINGTON- Američki predsjednik Donald Tramp pravdao je svoju odluku da čestita predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu pobjedu na predsjedničkim izborima rekavši da je to učinio i njegov prethodnik Barak Obama 2012. godine.

"Sporazumijevanje sa Rusijom (i drugima) je dobra stvar, nije loša stvar", napisao je Tramp u srijedu na Tviteru.

Trampov tvit uslijedio je pošto su američki mediji prenijeli da je predsjednik SAD bijesan zbog toga što je u javnost procurila informacija da su ga savjetnici upozoravali da ne treba da čestita Putinu, prenosi AP.

Tramp navodi da Rusija može da "pomogne da se riješe problemi" sa Sjevernom Korejom, Sirijom, Ukrajinom, Islamskom državom, Iranom, čak i kada je riječ o "predstojećoj" trci u naoružanju.

Prema njegovim riječima, bivši predsjednik Džordž V. Buš pokušao je da se sporazumije, ali nije imao vještine za rad sa Putinom.

Pokušali su i Obama i bivša državna sekretarka Hilari Klinton, dodaje, ali "nisu imali energiju ni hemiju" sa ruskim liderom, zaključio je Tramp.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......