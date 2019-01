Tramp: Imam lošu vijest za Rusiju

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je rast proizvodnje nafte u SAD loša vijest za Rusiju.

Prema Trampovim riječima, cijena nafte pada jer je on izvršio deregulaciju energetike. On je naglasio da Sjedinjene Države sada proizvode više nafte neko ikad.

"Međutim, to je loša vijest za Rusiju. Kako je predsjednik Tramp mogao da uradi tako nešto? Zar on ne radi za Kremlj?“, napisao je američki predsjednik na Tviteru.

Ranije je predjsednik SAD izjavio da očekuje uspostavljanje dobrih odnosa između Moskve i Vašingtona, naglasivši da je "dobro imati odnose sa Rusijom".

Proizvodnja nafte u SAD nastavlja da se povećava, ali ne tako dramatično. Prema podacima američke naftne kompanije Bejker Hjuz (BHGE), broj naftnih bušotina se do 28. decembra povećao samo za dvije — na 885 jedinica.

“Gas prices drop across the United States because President Trump has deregulated Energy and we are now producing a great deal more oil than ever before.” @foxandfriends But this is bad news for Russia, why would President Trump do such a thing? Thought he worked for Kremlin?