Tramp: Izgradićemo ljudski zid na granici sa Meksikom

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će Sjedinjene Američke Države izgraditi "ljudski zid-" duž granice sa Meksikom, ukoliko ne budu mogle da izgrade fizičku barijeru.

"Ogroman broj ljudi dolazi preko Meksika u nadi da će preplaviti našu južnu granicu. Poslali smo dodatnu vojsku. Izgradićemo ljudski zid ako bude potrebno. Da imamo pravi zid, ovo bi bio neuspjeh!“, napisao je Tramp na svom nalogu na Tviteru.

​Očekuje se da se Tramp osvrne na pitanje granične bezbjednosti, kao i o svom zahtjevu da se nađu sredstva za finansiranje izgradnje zida tokom obraćanja Kongresu.

Odbijanje Kongresa da finansira zid na granici rezultiralo je djelimičnim zatvaranjem Vlade, što je odložilo godišnje obraćanje predsjednika Kongresu, prvobitno zakazano za 29. januar, na 5. februar.

Tramp je zaprijetio da će uvesti vanredno stanje na nacionalnom nivou, kako bi se pozabavio krizom zbog kriminala uzrokovanog imigrantskim bandama, krijumčarenjem droge i trgovinom ljudima potencijalnih migranata.

Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event!