Tramp: Još čvršce protiv terorizma, naročito na granicama

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da nedavna pogubna pucnjava na jugu Francuske ukazuje na potrebu čvršćih mjera u borbi protiv Islamske države, posebno kad je riječ o pograničnoj bezbijednosti.

"Francuska odaje počast velikom heroju", napisao je Tramp na Tviteru, pohvalivši hrabrost francuskog policajca Arnoa Beltrama koji je preminuo nakon što se ponudio da zamijeni taoca u supermarketu u gradu Treb, gdje je u petak izveden islamistički napad.

"Toliko je mnogo hrabrosti u svijetu u borbi protiv Islamske države, ali su potrebne još čvršće mjere, pogotovu na granicama", poručio je američki predsjednik, prenosi AP.

France honors a great hero. Officer died after bravely swapping places with hostage in ISIS related terror attack. So much bravery around the world constantly fighting radical Islamic terrorism. Even stronger measures needed, especially at borders!