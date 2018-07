Tramp: Kim mi poslao "veoma lijepo" pismo

LONDON- Američki predsjednik Donald Tramp objavio je na svom nalogu na Tviteru pismo koje je dobio od sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una, u kojem Kim navodi da vjeruje da će uroditi plodom njihovi napori da poboljšaju odnose između dvie zemlje.

Tramp je pismo, sa datumom 6. jul, nazvao "veoma lijepom porukom" ocijenivši da je postignut veliki napredak.

U pismu, koje je Tramp objavio na originalno napisanom korejskom jeziku, ali i na engleskom jeziku, Kim je ocijenio da je sastanak dvojice lidera u Singapuru prije mjesec dana i zajedničko saopštenje koje su potpisali, bio početak "značajnog putovanja".

Kim je u pismu izrazio čvrsto uvjerenje da će snažna volja, iskreni napori, kao i njegov i Trampov jedinstven pristup, usmjereni na otvaranje novog poglavlja u budućnosti odnosa SAD i Sjeverne Koreje, uroditi plodom.

Sjevernokorejski lider je naveo da veoma cijeni energiju i izvanredne napore Trampa u cilju poboljšanja odnosa dvije zemlje i primjene zajedničkog saopštenja.

Kim je izrazio uvjerenje da će "epohalni napredak" u promovisanju odnosa Sjeverne Koreje i SAD dovesti do narednog sastanka dvojice lidera.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt