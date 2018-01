Tramp Kimu: SAD ima veće i moćnije nuklearno dugme

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp poručio je danas putem Twittera sjevernokorejskom lideru Kim Džong Unu da ima mnogo veće i bolje nuklearno dugme od njega.

Kako prenosi AP, Tramp je to poručio kao odgovor na Kimovu objavu da je njegovo dugme za nuklearno oružje spremno, a da je u njegovom domašaju čitavo američko kopno.

"Sjevernokorejski lider Kim Džong Un upravo je izjavio da je ''njegovo nuklearno dugme u svakom trenutku na stolu''. Hoće li ga, molim vas, neko iz njegovog istrošenog i neuhranjenog režima obavestiti da i ja imam nuklearno dugme, samo što je ono mnogo veće i mnogo moćnije od njegovog, i moje dugme radi", objavio je Tramp na Twitteru.

Američka agencija objašnjava da Tramp ne posjeduje stvarno nuklearno dugme na svom radnom stolu, već da taj sistem može da se pokrene određenim procedurama o kojima vodi računa grupa vojnih oficira koji su u stalnoj pratnji američkog predsjednika.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!