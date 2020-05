Tramp: Kina je kriva za "masovno ubistvo širom svijeta"

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je danas napao Kinu zbog pandemije virusa korona, optuživši je da je njena nesposobnost dovela do "masovnog ubistva širom svijeta".

Tramp je na Twitteru naveo da je "neki ludak u Kini", kojeg nije imenovao, objavio saopštenje u kojem "okrivljuje sve, osim Kine, za virus, koji je usmrtio stotine hiljada ljudi".

"Molim vas, objasnite ovom glupanu da je 'nesposobnost Kine' i ništa drugo, dovelo do ovog masovnog ubistva širom svijeta", napisao je Tramp.

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing!