Tramp: Kina na kraju uvijek izmijeni sporazum u svoju korist

ANKARA - Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je Kinu da ne čeka do samog isteka njegovog prvog mandata za završetak trgovinskih pregovora jer će, ukoliko pobijedi na predsjedničkim izborima 2020. godine, za novi sporazum uslovi biti daleko oštriji i rigorozniji.

"Problem s njihovim čekanjem je taj da će, ako i kada pobijedim, sporazum biti puno strožiji nego ono o čemu sada pregovaramo ili ga neće uopšte biti", kazao je Tramp u objavi na Twitteru pred početak novih trgovinskih pregovora između Kine i SAD-a u Šangaju.

Istakao je i kako se čini da Kina odustaje od obećanja da će kupovati američke poljoprivredne proizvode.

"Kina je do sada već trebala početi kupovati naše poljoprivredne proizvode, ali nema naznake da to čini. To je problem s Kinom - ne rade ono što trebaju", naveo je Tramp.

"Naša ekonomija je u posljednje tri godine postala mnogo veća nego što je kineska ekonomija", poručio je američki predsjednik te dodao da Kina "uvijek na kraju izmijeni sporazum u svoju korist".

Američki i kineski zvaničnici ponovo su započeli pregovore zaustavljene u maju kako bi okončali dugogodišnji trgovinski rat obilježen međusobnim nametanjem carina, ali još uvijek moraju otkloniti duboke međusobne razlike, zbog čega su očekivanja za ovosedmičnog sastanka vrlo mala.