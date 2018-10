Tramp: Migrantski karavan koji ide prema SAD-u je nacionalno vanredno stanje

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp danas je rekao da je upozorio vojsku i savezne pogranične vlasti da je migrantski karavan iz Srednje Amerike nacionalno vanredno stanje te da će SAD početi obustavljati pomoć toj regiji.

Tramp, u seriji postova na Twitteru, nije objavio druge detalje o akcijama svoje administracije.

"Nažalost, izgleda da meksička policija i vojska nisu mogli zaustaviti karavan koja ide prema južnoj granici SAD-a", napisao je Tramp u tvitu te dodao: "Upozorio sam pograničnu patrolu i vojsku da je to pitanje od nacionalnog interesa".

"Gvatemala, Honduras i El Salvador nisu mogli zaustaviti ljude da ne odu iz njihovih zemalja i da ilegalno dođu u SAD. Sada počinjemo ukidati, ili temeljno smanjivati, veliku stranu pomoć koju im redovno dajemo", napisao je Tramp.

Hiljade muškaraca, žena i djece napredovalo je 40 kilometara unutar meksičke teritorije od Siudada Hidalgoa, na granici s Gvatemalom, do grada Tapakule, oba u državi Čiapas.

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws!