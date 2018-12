Tramp: Napredak, dug i veoma dobar razgovor

Predsjednik SAD Donald Tramp kaže da se ostvaruje veliki napredak u pregovorima Vašingtona i Pekinga o izbjegavanju dalje eskalacije trgovinskog rata dvije zemlje.

Tramp je na Tviteru naveo da je s kineskim predsjednikom Si Đinpingom imao "dug i veoma dobar razgovor" o pregovorima koji su rezultat njihovog nedavnog susreta u Argentini, navodi Asošiejted pres.

"Ako dogovor bude postignut, biće sveobuhvatan, pokriće sve teme, oblasti i tačke sporenja", napisao je Tramp.

Predsjednik SAD uveo je ove godine kaznene carine na kinesku robu vrijednu 250 milijardi dolara, tvrdeći da Peking nanosi štetu američkim kompanijama krađom intelektualne svojine ili vršenjem pritiska na njih da otkriju svoje tehnološke tajne u zamjenu za pristup tržištu. Peking je potom uveo recipročne mjere, a Vašington je zaprijetio novim kaznenim mjerama.

Na marginama samita Grupe industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta i zemalja u razvoju (G20) u Argentini, Tramp i Si su se 1. decembra dogovorili da odlože dalje podizanje carina kako bi pružili šansu pregovaračima da postignu dogovor.

Just had a long and very good call with President Xi of China. Deal is moving along very well. If made, it will be very comprehensive, covering all subjects, areas and points of dispute. Big progress being made!