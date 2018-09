Tramp: Ne planiram sastanak sa Rohanijem, ali sam siguran da je on divan čovjek

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp rekao je danas da ne planira sastanak sa iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem, ali je nagovijestio da je otvoren za takav susret u budućnosti.

"Uprkos zahtjevima, ne planiram sastanak sa iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem. Možda nekada u budućnosti. Siguran sam da je on divan čovjek", napisao je Tramp na "Tviteru".

Tramp je doputovao u Njujork povodom sjednice Generalne skupštine UN.

Glavni savjetnik vrhovnog iranskog vođe ajatole Alija Hameneija rekao je ranije da nikada neće biti prihvaćena ponuda Vašingtona o sastanku sa iranskim liderima, uključujući Hameneija.

Ponudu je uputio američki državni sekretar Majk Pompeo u emisiji "Foks njuza" u nedjelju, 23. septembra.

"Trampov i Pompeov san se nikada neće ostvariti", izjavio je iranski savjetnik Ali Akbar Velajati.

Tramp je u julu izjavio da je spreman da se sastane sa Rohanijem bez preduslova. On je prethodno povukao Ameriku iz međunarodnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu i ponovo uveo sankcije Teheranu.

