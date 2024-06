Tramp: Neće biti beskonačnih isplata Zelenskom

VAŠINGTON - Bivši američki predsjednik Donald Tramp rekao je da će prestati da daje desetine milijardi dolara ukrajinskom lideru Vladimiru Zelenskom, obećavajući da će se situacija u Ukrajini "srediti" ako bude ponovo izabran ove godine.

"Mislim da je Zelenski možda najveći prodavac, trgovac od svih političara koji je ikada živio", rekao je Tramp pristalicama na "Narodnoj konvenciji", odnosno konzervativnoj konferenciji u Mičigenu.

On je rekao da Zelenski svaki put kada dođe u SAD, ode sa 60 milijardi dolara.

"On je upravo otišao prije četiri dana sa 60 milijardi dolara, vratio se kući i najavljuje da mu treba još 60 milijardi dolara, inače to se nikad neće okončati", rekao je Tramp, prenosi Srna.

SAD i druge zemlje G7 najavile su prošle sedmice zajam od 50 milijardi dolara za Ukrajinu, koji će biti podržan prihodima od oko 300 milijardi dolara zamrznute ruske imovine. Iako Zelenski nije tražio "još 60 milijardi dolara" nakon što je napustio skup G7 u Italiji, on je više puta prekorio svoje zapadne pristalice što nisu predali dovoljne količine gotovine i oružja, i intenzivno je lobirao kod republikanskih poslanika u Vašingtonu da odobre vojnu pomoć od 61 milijardu dolara.

"To pitanje ću riješiti prije nego što preuzmem Bijelu kuću. Kao novoizabrani predsjednik, to ću riješiti", rekao je Tramp i ponovio, kao što je to učinio u više navrata od 2022. godine, da se sukob u Ukrajini "nikada ne bi dogodio" da je on bio predsjednik.

Tramp je u više navrata rekao da politika otvorene vojne podrške Ukrajini DŽozefa Bajdena vodi SAD ka trećem svjetskom ratu i obećao je da će okončati sukob "za 24 časa" ako pobijedi Bajdena na izborima u novembru.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.