Tramp: Nikad, ali nikad nemoj da prijetiš Americi!

VAŠINGTON - Američki predsjednik jutros je oštro zaprijetio iranskom predsjedniku Hasanu Rohaniju kom je poručio da će se suočiti sa užasnim posljedicama zbog prijetnji SAD.

Donald Tramp je Rohaniju putem svog naloga a Tviteru poslao jasnu prijeteću poruku: "Nikada više ne prijetite SAD ili ćete pretrpjeti posljedice kakve je samo nekolicina pretrpjela kroz istoriju".

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!