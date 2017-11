Tramp: Niko nema uticaja na "Malog Raketaša"

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp ponovo je na "Tviteru" kritikovao sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una nakon najnovijeg testiranja balističke rakete Pjongjanga.

"Kineski izaslanik koji se upravo vratio iz Sjeverne Koreje izgleda da nije imao uticaja na Malog Raketaša", poručio je Tramp na Tviteru koristeći se nadimkom koji je dao Kimu, prenosi AP.

On je dodao da je "teško povjerovati da se njegovi ljudi i vojska mire sa životom u tako užasnim uslovima" i naglasio da su Rusija i Kina osudile to lansiranje.

Sjeverna Koreja je početkom nedjelje lansirala svoju najnapredniju raketu do sada koja može da dosegne do američkog kopna.

Kako agencija podsjeća, Tramp je obećao da će spriječiti Sjevernu Koreju da ostvari sposobnost da pogodi američko kopno nuklearnom raketom i da će upotrebiti vojnu silu ako to bude neophodno.

Rojters je prenio da su SAD ranije danas upozorile rukovodstvo Sjeverne Koreje da će ta zemlja biti "potpuno uništena" ako izbije rat.

Američka ambasadorka pri UN Niki Hejli rekla je na hitno sazvanoj sednici Savjeta bezbjednosti UN tim povodom da SAD nikad nisu željele rat sa Sjevernom Korejom.

"Ako do rata dođe, to će biti zbog kontinuiranih akcija agresije kakvu smo videlu u utorak. A ako do rata dođe, nema greške, sjevernokorejski režim će biti potpuno uništen", rekla je Hejlijeva.

The Chinese Envoy, who just returned from North Korea, seems to have had no impact on Little Rocket Man. Hard to believe his people, and the military, put up with living in such horrible conditions. Russia and China condemned the launch.