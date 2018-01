Tramp: Nisam pametan nego sam genije

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp opisao je sebe kao "veoma stabilnog genija", nakon objavljivanja kontroverzne knjige "Vatra i bijes: Unutar Trampove Bijele kuće".

"Zapravo, čitav moj život, najbolje osobine koje sam imao su mentalna stabilnost i to što sam, ono, veoma pametan. Krenuo sam od VEOMA uspješnog biznismena do TV zvijezde i do predsjednika SAD (iz prvog pokušaja). Mislim da me to opisuje ne kao pametnog, već kao genija...i to veoma stabilnog genija!", napisao je Tramp na Twitteru.

Kontroverzna knjiga autora Majkla Volfa već je postala bestseler iako je objavljena u petak, a u njoj je Tramp opisan kao lažov i nespreman za pobjedu na prošlogodišnjim izborima, između ostalog, piše Rojters.

