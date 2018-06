Tramp: Obama dozvolio da se Krim vrati Rusiji

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je njegov prethodnik Barak Obama dozvolio da se Krim vrati u sastav Rusije.

"To morate da pitate predsjednika Obamu, zbog toga što je on bio taj koji je dozvolio da Krim 'ode'… Obama može da kaže šta god hoće, ali on je dozvolio Rusiji da pripoji Krim. Moguće je da bih ja imao sasvim drugi odnos prema tome", rekao je Tramp na samitu "Velike sedmorke" u Kanadi.

Ranije je američki lider rekao da podržava ideju o povratku Rusije u format G8. Prema njegovom mišljenju, to bi bilo korisno i za SAD, i za cijeli svijet.

Tramp je napustio samit G7 prije zatvaranja skupa da bi odletio u Singapur radi priprema za samit s liderom Sjeverne Koreje Kim Džong Unom, koji treba da bude održan 12. juna.

Portparolka Bijele kuće Sara Sanders navela je da će američki predsjednik propustiti sastanke lidera "Velike sedmorke" posvećene zaštiti životne sredine, klimatskim promjenama i zagađenju okeana.

Nakon raspada Sovjetskog Saveza Krim se našao u sastavu Ukrajine. U martu 2014. godine, nakon državnog prevrata u Ukrajini, na Krimu je održan referendum i poluostrvo je ponovo postalo rusko. Za ujedinjenje s Rusijom izjasnilo se 96,77 odsto građana Krima i 95,6 žitelja Sevastopolja. Kijev ovaj region i dalje smatra svojom, ali privremeno okupiranom teritorijom.

